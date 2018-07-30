Ситуація на Донбасі: бойовики гатять з гранатометів, одного українського захисника поранено
Упродовж минулої доби, 29 липня, противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях військ Збройних Сил України. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
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Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Південного, Новгородського, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного,
– йдеться у повідомленні військових.
За минулу добу у ході бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення. За даними розвідки двох окупантів поранено.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Травневого, Світлодарська, Опитного, Мар’їнки та Павлополя.