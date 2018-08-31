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УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Ситуация на Донбассе: боевики неожиданно уменьшили количество обстрелов

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Ситуация на Донбассе
Ситуация на Донбассе / Иллюстративное фото

В течение четверга, 30 августа, пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе. Так, прицельный огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Там уточнили, что под обстрелы попали позиции украинских военных в районах Крымского, Новотошковского, Луганского, Майорского, Шумов, Песков, Павлополя, Лебединского и Водяного.

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Противник заметно уменьшил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время "школьного" перемирие полностью. Подразделения Объединенных сил придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня,
– отметили в пресс-центре ООС.

Потерь среди украинских военных нет.

По ситуации на Донбассе 31 августа, с начала суток пророссийские боевики 1 раз обстреляли позиции украинских войск в районе Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ООС нет.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Перемирие
Источник: 24 канал
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