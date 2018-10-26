11:27
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, 25 октября
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, 25 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Ситуация на Донбассе: боевики понесли потери, один украинский военный ранен

      120 Читати новину українською

      За прошедшие сутки, 25 октября, российско-оккупационные войска 17 раз обстреливали украинские позиции. При этом боевики 4 раза использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

      Читайте также: "Прижали к земле": военные провели победный бой с оккупантами

      По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск. Ранения получил один украинский военнослужащий.

      Так, оккупанты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

      Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
      – говорится в сообщении.

      В штабе уточнили, что в районе Светлодарска боевики осуществляли обстрелы из вооружения БМП, минометов 120-го калибра и минометов 82 мм.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня , 11:05 Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      Євгенія Мазур
      Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
      сегодня , 10:03 Как раскрутить свой стартап и выгодно продать себя инвестору: интервью с экспертом
      Євгенія Мазур
      Кому саме і чому заважає Уляна Супрун
      сегодня , 08:40 Кому саме і чому заважає Уляна Супрун
      Артем Овдієнко
      Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      сегодня , 00:30 Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
      Как поплатилась судья за отказ арестовывать Саакашвили
      25 октября , 23:00 Как поплатилась судья за отказ арестовывать Саакашвили
      Ірина Шиба
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Как празднуют День Европы в Украине
       11 мая 2017 , 18:32
      Месси, Роналду и Бейл. УЕФА назвал номинантов на титул лучшего игрока Европы
       18 июля 2016 , 12:53
      Богданов: Покинул Олимпик, потому что хотел выйти из зоны комфорта
       7 января , 09:03
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук