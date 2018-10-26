Ситуация на Донбассе: боевики понесли потери, один украинский военный ранен

За прошедшие сутки, 25 октября, российско-оккупационные войска 17 раз обстреливали украинские позиции. При этом боевики 4 раза использовали вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

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По данным разведки, за прошедшие сутки уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск. Ранения получил один украинский военнослужащий.

Так, оккупанты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Золотое, Светлодарск, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,

– говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что в районе Светлодарска боевики осуществляли обстрелы из вооружения БМП, минометов 120-го калибра и минометов 82 мм.