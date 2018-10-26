Ситуація на Донбасі: бойовики зазнали втрат, одного українського воїна поранено

Упродовж минулої доби, 25 жовтня, російсько-окупаційні війська 17 разів обстрілювали українські позиції. При цьому бойовики 4 рази використовували озброєння, заборонене мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

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За даними розвідки, минулої доби знищено одного та поранено п'ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ. Поранення отримав один український військовослужбовець.

Так, окупанти обстрілювали українські позиції в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,

– йдеться у повідомленні.

У штабі уточнили, що у районі Світлодарська бойовики здійснювали обстріли з озброєння БМП, мінометів 120-го калібру та мінометів 82 мм.