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      Ситуация на Донбассе: двое украинских военных получили ранения, боевики понесли потери

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      В течение суток 11 декабря пророссийские боевики 11 раз обстреливали украинские позиции. Двое военных ОС получили ранения, вместе с тем удалось ликвидировать одного оккупанта.

      Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

      Читайте также: Оккупанты из минометов и гранатометов обстреляли ряд поселений в Донецкой области: одно из них уничтожили

      Так, боевики целились по украинским позициям из минометов недалеко от населенного пункта Опытное на Донецком направлении.

      Российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево, что на Горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельске, Новомихайловка, Славное, Северное на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на Мариупольском направлении,
      – говорится в сообщении.

      Во время обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В то же время украинским военными удалось ликвидировать одного боевика, еще 5 получили ранения.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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