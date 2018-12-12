Ситуация на Донбассе: двое украинских военных получили ранения, боевики понесли потери

В течение суток 11 декабря пророссийские боевики 11 раз обстреливали украинские позиции. Двое военных ОС получили ранения, вместе с тем удалось ликвидировать одного оккупанта.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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Так, боевики целились по украинским позициям из минометов недалеко от населенного пункта Опытное на Донецком направлении.

Российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Зайцево, что на Горловском направлении, Марьинка, Красногоровка, Невельске, Новомихайловка, Славное, Северное – на Донецком направлении и по населенному пункту Чермалык на Мариупольском направлении,

– говорится в сообщении.

Во время обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В то же время украинским военными удалось ликвидировать одного боевика, еще 5 получили ранения.