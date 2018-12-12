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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ РОМАН НАСІРОВ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ

      Ситуація на Донбасі: двоє українських військових отримали поранення, бойовики зазнали втрат

      120 Читать новость на русском
      Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати наші позиції / pol
      Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати наші позиції / pol / Фото з відкритих джерел

      Протягом доби 11 грудня проросійські бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції. Двоє військових ОС отримали поранення, водночас вдалось ліквідувати одного окупанта.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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      Так, бойовики цілилися по українських позиціях з мінометів неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку.

      Російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Зайцеве, що на Горлівському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Новомихайлівка, Славне, Північне – на Донецькому напрямку та по населеному пункту Чермалик на Маріупольському напрямку,
      – йдеться у повідомленні.

      Під час обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Водночас українським військовиками вдалось ліквідувати одного бойовика, ще 5 отримали поранення.

       

      Теги: Новини політики Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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