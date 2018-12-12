Ситуація на Донбасі: двоє українських військових отримали поранення, бойовики зазнали втрат
Протягом доби 11 грудня проросійські бойовики 11 разів обстрілювали українські позиції. Двоє військових ОС отримали поранення, водночас вдалось ліквідувати одного окупанта.
Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.
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Так, бойовики цілилися по українських позиціях з мінометів неподалік населеного пункту Опитне на Донецькому напрямку.
Російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по населених пунктах Зайцеве, що на Горлівському напрямку, Мар'їнка, Красногорівка, Невельське, Новомихайлівка, Славне, Північне – на Донецькому напрямку та по населеному пункту Чермалик на Маріупольському напрямку,
– йдеться у повідомленні.
Під час обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Водночас українським військовиками вдалось ліквідувати одного бойовика, ще 5 отримали поранення.