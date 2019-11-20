Ситуация на Донбассе: где стреляли боевики
В течение суток 19 ноября пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из запрещенного вооружения.
Обстрелы велись из минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов, сообщают в штабе.
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Где стреляли боевики:
- вблизи Водяного
- Старогнатовки
- Березового
- Гнутово
- Южного
- Железного
- Луганского
- Кондрашевской Новой
19 ноября потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня,
– сообщают в штабе.
Важно! Войска агрессора вечером 18 ноября обстреляли с территории России позиции украинских военных вблизи села Сизе, что расположено рядом с украинско-российской границей. Враг с помощью беспилотника сбросил на позиции 46-й десантно-штурмовой бригады боевую гранату. В результате атаки украинский военный получил серьезные осколочные ранения спины. За его жизнь борются медики.