Ситуация на Донбассе: где стреляли боевики

В течение суток 19 ноября пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из запрещенного вооружения.

Обстрелы велись из минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов, сообщают в штабе.

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Где стреляли боевики:

вблизи Водяного

Старогнатовки

Березового

Гнутово

Южного

Железного

Луганского

Кондрашевской Новой

19 ноября потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня,

– сообщают в штабе.

Важно! Войска агрессора вечером 18 ноября обстреляли с территории России позиции украинских военных вблизи села Сизе, что расположено рядом с украинско-российской границей. Враг с помощью беспилотника сбросил на позиции 46-й десантно-штурмовой бригады боевую гранату. В результате атаки украинский военный получил серьезные осколочные ранения спины. За его жизнь борются медики.

Оккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала