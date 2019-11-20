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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Ситуация на Донбассе: где стреляли боевики

      19 Читати новину українською
      Боевики на Донбассе совершили 11 обстрелов / Міноборони

      В течение суток 19 ноября пророссийские боевики 11 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из запрещенного вооружения.

      Обстрелы велись из минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов, сообщают в штабе.

      Печальные новости: Умер командир 128-й бригады Коростелев, который подорвался на Донбассе

      Где стреляли боевики:

      • вблизи Водяного
      • Старогнатовки
      • Березового
      • Гнутово
      • Южного
      • Железного
      • Луганского
      • Кондрашевской Новой

      19 ноября потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня,
      – сообщают в штабе.

      Важно! Войска агрессора вечером 18 ноября обстреляли с территории России позиции украинских военных вблизи села Сизе, что расположено рядом с украинско-российской границей. Враг с помощью беспилотника сбросил на позиции 46-й десантно-штурмовой бригады боевую гранату. В результате атаки украинский военный получил серьезные осколочные ранения спины. За его жизнь борются медики.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины
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