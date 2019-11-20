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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Ситуація на Донбасі: де стріляли бойовики

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      Бойовики на Донбасі здійснили 11 обстрілів / Міноборони

      Впродовж доби 19 листопада проросійські бойовики 11 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили із забороненого озброєння.

      Обстріли велися із мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів, повідомляють у штабі.

      Сумні новини: Помер командир 128-ї бригади Коростельов, який підірвався на Донбасі

      Де стріляли бойовики:

      • поблизу Водяного
      • Старогнатівки
      • Березового
      • Гнутового
      • Південного
      • Залізного
      • Луганського
      • Кіндрашівської Нової

      19 листопада втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню,
      – повідомляють у штабі.

      Важливо! Війська агресора ввечері 18 листопада обстріляли з території Росії атакували позиції українських військових поблизу села Сізе, що розташоване поряд з українсько-російським кордоном. Ворог за допомогою безпілотника скинув на позиції 46-ої десантно-штурмової бригади бойову гранату. Внаслідок атаки український військовий отримав серйозні осколкові поранення спини. За його життя борються медики.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Путін полюбляв зіпсувати повітря в автобусі і вистрибнути, – російський каскадер
      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України
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