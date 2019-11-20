Ситуація на Донбасі: де стріляли бойовики

Впродовж доби 19 листопада проросійські бойовики 11 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили із забороненого озброєння.

Обстріли велися із мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберних кулеметів, повідомляють у штабі.

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Де стріляли бойовики:

поблизу Водяного

Старогнатівки

Березового

Гнутового

Південного

Залізного

Луганського

Кіндрашівської Нової

19 листопада втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню,

– повідомляють у штабі.

Важливо! Війська агресора ввечері 18 листопада обстріляли з території Росії атакували позиції українських військових поблизу села Сізе, що розташоване поряд з українсько-російським кордоном. Ворог за допомогою безпілотника скинув на позиції 46-ої десантно-штурмової бригади бойову гранату. Внаслідок атаки український військовий отримав серйозні осколкові поранення спини. За його життя борються медики.



Окуповані райони Донбасу / Інфографіка 24 каналу