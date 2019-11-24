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      Ситуация на Донбассе: где стреляли пророссийские боевики

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      Боевики обстреливали украинские позиции 8 раз / Минобороны

      В течение суток 23 ноября пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты били из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

      Враг тоже стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщают в штабе ООС.

      Потери оккупантов: Сколько боевиков погибло на Донбассе в ноябре

      Где стреляли российские оккупационные войска:

      • трижды вблизи Южного
      • дважды у Песков
      • дважды вблизи Водяного
      • неподалеку Верхнеторецкого

      Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было,
      – сообщают в штабе.

      От начала этих суток боевики из крупнокалиберных пулеметов вели прицельный огонь в районе Тарамчука.

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані території
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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