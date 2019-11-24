Ситуация на Донбассе: где стреляли пророссийские боевики
В течение суток 23 ноября пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты били из запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Враг тоже стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщают в штабе ООС.
Потери оккупантов: Сколько боевиков погибло на Донбассе в ноябре
Где стреляли российские оккупационные войска:
- трижды вблизи Южного
- дважды у Песков
- дважды вблизи Водяного
- неподалеку Верхнеторецкого
Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было,
– сообщают в штабе.
От начала этих суток боевики из крупнокалиберных пулеметов вели прицельный огонь в районе Тарамчука.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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