Ситуация на Донбассе: где стреляли пророссийские боевики

В течение суток 23 ноября пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты били из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Враг тоже стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – с крупнокалиберными пулеметами включительно, сообщают в штабе ООС.

Потери оккупантов: Сколько боевиков погибло на Донбассе в ноябре

Где стреляли российские оккупационные войска:

трижды вблизи Южного

дважды у Песков

дважды вблизи Водяного

неподалеку Верхнеторецкого

Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было,

– сообщают в штабе.

От начала этих суток боевики из крупнокалиберных пулеметов вели прицельный огонь в районе Тарамчука.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала