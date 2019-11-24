Ситуація на Донбасі: де стріляли проросійські бойовики

Впродовж доби 23 листопада проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти гатили із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Ворог також стріляв із гранатометів різних систем та стрілецької зброї – з великокаліберними кулеметами включно, повідомляють у штабі ООС.

Втрати окупантів: Скільки бойовиків загинуло на Донбасі у листопаді

Де стріляли російські окупаційні війська:

тричі поблизу Південного

двічі біля Пісків

двічі поблизу Водяного

неподалік Верхньоторецького

Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було,

– повідомляють у штабі.

Від початку цієї доби бойовики з великокаліберних кулеметів вели прицільний вогонь у районі Тарамчука.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу