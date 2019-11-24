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      Ситуація на Донбасі: де стріляли проросійські бойовики

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      Бойовики обстрілювали українські позиції 8 разів / Міноборони

      Впродовж доби 23 листопада проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти гатили із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

      Ворог також стріляв із гранатометів різних систем та стрілецької зброї – з великокаліберними кулеметами включно, повідомляють у штабі ООС.

      Втрати окупантів: Скільки бойовиків загинуло на Донбасі у листопаді

      Де стріляли російські окупаційні війська:

      • тричі поблизу Південного
      • двічі біля Пісків
      • двічі поблизу Водяного
      • неподалік Верхньоторецького

      Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було,
      – повідомляють у штабі.

      Від початку цієї доби бойовики з великокаліберних кулеметів вели прицільний вогонь у районі Тарамчука. 

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані території
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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