Ситуація на Донбасі: де стріляли проросійські бойовики
Впродовж доби 23 листопада проросійські бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти гатили із забороненого мінськими домовленостями озброєння.
Ворог також стріляв із гранатометів різних систем та стрілецької зброї – з великокаліберними кулеметами включно, повідомляють у штабі ООС.
Втрати окупантів: Скільки бойовиків загинуло на Донбасі у листопаді
Де стріляли російські окупаційні війська:
- тричі поблизу Південного
- двічі біля Пісків
- двічі поблизу Водяного
- неподалік Верхньоторецького
Вчора, 23 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було,
– повідомляють у штабі.
Від початку цієї доби бойовики з великокаліберних кулеметів вели прицільний вогонь у районі Тарамчука.
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