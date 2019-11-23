Скільки бойовиків загинуло на Донбасі у листопаді

З 16 по 22 листопада на окупованому Донбасі загинуло 19 осіб із збройних формувань Російської Федерації.

9 окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб – це санітарні втрати, повідомили у пресштабі ООС.

Напередодні: Окупанти запустили ракету у військовий автомобіль, 3 людей отримали контузію: фото

Минулого тижня російські окупаційні війська також втратили один БПЛА.

Зауважимо, що у жовтні окупанти зазнали масштабних втрат на Донбасі. У штабі кажуть: у жовтні втрати незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" склали 96 осіб. Смертельних випадків серед них – 33.

У всіх випадках українські воїни оборонялись, захищаючи власні позиції та давали відповідь на обстріл окупантів.

Про втрати українських військових у вересні – читайте тут.

Проросійські бойовики протягом 22 листопада 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи зокрема і заборонену мінськими угодами зброю. Внаслідок обстрілів 1 український військовий зазнав поранення, ще 1 боєць загинув, але не під обстрілами, а в ДТП.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу