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      Скільки бойовиків загинуло на Донбасі у листопаді

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      Cкільки ворогів загинуло у листопаді / apnews.com

      З 16 по 22 листопада на окупованому Донбасі загинуло 19 осіб із збройних формувань Російської Федерації.

      9 окупантів було ліквідовано, а ще 10 осіб – це санітарні втрати, повідомили у пресштабі ООС.

      Напередодні: Окупанти запустили ракету у військовий автомобіль, 3 людей отримали контузію: фото

      Минулого тижня російські окупаційні війська також втратили один БПЛА.

      Зауважимо, що у жовтні окупанти зазнали масштабних втрат на Донбасі. У штабі кажуть: у жовтні втрати незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" склали 96 осіб. Смертельних випадків серед них – 33.

      У всіх випадках українські воїни оборонялись, захищаючи власні позиції та давали відповідь на обстріл окупантів.

      Про втрати українських військових у вересні – читайте тут.

      Проросійські бойовики протягом 22 листопада 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи зокрема і заборонену мінськими угодами зброю. Внаслідок обстрілів 1 український військовий зазнав поранення, ще 1 боєць загинув, але не під обстрілами, а в ДТП.

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані території
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Жертви Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
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