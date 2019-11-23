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      Бойовики 14 разів обстріляли українських військових на Донбасі: загинув 1 боєць

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      На Донбасі загинув боєць ООС / nv.ua

      Проросійські бойовики протягом 22 листопада 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи зокрема і заборонену мінськими угодами зброю. Внаслідок обстрілів 1 український військовий зазнав поранення, ще 1 боєць загинув, але не під обстрілами, а в ДТП.

      Російські окупаційні сили вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї разом з великокаліберними кулеметами, повідомили у штабі ООС.

      Важливо: ОБСЄ зафіксувала постріли на ділянці розведення військ у Петрівському

      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:

      • Біля Талаківки і Водяного окупанти били з ручних протитанкових гранатометів;
      • неподалік від Пісків – зі стрілецької зброї;
      • поблизу Тарамчука і біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
      • неподалік від Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;
      • поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів;
      • біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри і станкових протитанкових гранатометів;
      • неподалік від Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

      Від початку доби 23 листопада бойовики ще н здійснили жодного обстрілу.

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані території
      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Прогноз погоди на 23 листопада: в Україні буде ще холодніше, опади малоймовірні
      сьогодні
      2015
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Окуповані території Проросійські бойовики Жертви
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