Бойовики 14 разів обстріляли українських військових на Донбасі: загинув 1 боєць
Проросійські бойовики протягом 22 листопада 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосовуючи зокрема і заборонену мінськими угодами зброю. Внаслідок обстрілів 1 український військовий зазнав поранення, ще 1 боєць загинув, але не під обстрілами, а в ДТП.
Російські окупаційні сили вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї разом з великокаліберними кулеметами, повідомили у штабі ООС.
Важливо: ОБСЄ зафіксувала постріли на ділянці розведення військ у Петрівському
Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:
- Біля Талаківки і Водяного окупанти били з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік від Пісків – зі стрілецької зброї;
- поблизу Тарамчука і біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- неподалік від Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 міліметрів;
- біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 міліметри і станкових протитанкових гранатометів;
- неподалік від Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Від початку доби 23 листопада бойовики ще н здійснили жодного обстрілу.