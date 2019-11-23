Боевики 14 раз обстреляли украинских военных на Донбассе: погиб 1 боец

Пророссийские боевики в течение 22 ноября 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя в том числе и запрещенное минскими соглашениями оружие. Вследствие обстрелов 1 украинский военный получил ранения, еще 1 боец погиб, но не под обстрелами, а в ДТП.

Российские оккупационные силы вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 82 и 120 миллиметров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вместе с крупнокалиберными пулеметами, сообщили в штабе ООС.

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Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

Вблизи Талаковки и Водяного оккупанты били из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Песков – из стрелкового оружия;

вблизи Тарамчука и возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

неподалеку от Шумов – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметров;

у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов;

неподалеку от Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

От начала суток 23 ноября боевики еще не совершили ни одного обстрела.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала