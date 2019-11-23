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      Боевики 14 раз обстреляли украинских военных на Донбассе: погиб 1 боец

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      На Донбассе погиб боец ООС / nv.ua

      Пророссийские боевики в течение 22 ноября 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя в том числе и запрещенное минскими соглашениями оружие. Вследствие обстрелов 1 украинский военный получил ранения, еще 1 боец погиб, но не под обстрелами, а в ДТП.

      Российские оккупационные силы вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибров 82 и 120 миллиметров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вместе с крупнокалиберными пулеметами, сообщили в штабе ООС.

      Важно: ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения войск в Петровском

      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе:

      • Вблизи Талаковки и Водяного оккупанты били из ручных противотанковых гранатометов;
      • неподалеку Песков – из стрелкового оружия;
      • вблизи Тарамчука и возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
      • неподалеку от Шумов – из ручных противотанковых гранатометов;
      • вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 миллиметров;
      • у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов;
      • неподалеку от Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

      От начала суток 23 ноября боевики еще не совершили ни одного обстрела.

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані території
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Жертвы Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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