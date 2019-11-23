15:09
23 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Космическое богатство Рогозина. Россияне ловят иностранных агентов
      Вєсті Кремля
      23:02, 22 ноября
      Вести.UA: Домик для Деда Мороза за 6 миллионов. Обучение "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:39, 22 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Сколько боевиков погибло на Донбассе в ноябре

      31 Читати новину українською
      Сколько врагов погибло в ноябре / apnews.com

      С 16 по 22 ноября на оккупированном Донбассе погибли 19 человек из вооруженных формирований Российской Федерации.

      9 оккупантов было ликвидировано, а еще 10 человек – это санитарные потери, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Накануне: Оккупанты запустили ракету в военный автомобиль, 3 человека получили контузию: фото

      На прошлой неделе российские оккупационные войска также потеряли один БПЛА.

      Заметим, что в октябре оккупанты понесли масштабные потери на Донбассе. В штабе говорят: в октябре потери незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" составили 96 человек. Смертельных случаев среди них – 33.

      Во всех случаях украинские воины оборонялись, защищая свои позиции и отвечали на обстрел оккупантов.

      О потерях украинских военных в сентябре – читайте здесь.

      Пророссийские боевики в течение 22 ноября 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя в том числе и запрещенное минскими соглашениями оружие. Вследствие обстрелов 1 украинский военный получил ранение, еще 1 боец ​​погиб, но не под обстрелами, а в ДТП.

      карта окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта мапа Донбас окуповані територіїКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Как вылечить бронхит: 5 простых советов
      сегодня
      28233
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
      сегодня , 13:02 Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде
      Юлія Михайлова 3525
      "Крипто-королева" из Болгарии, или Как мошенница обманула людей на 4 млрд долларов
      сегодня , 12:00 "Крипто-королева" из Болгарии, или Как мошенница обманула людей на 4 млрд долларов
      Борис Немировський 339
      История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      сегодня , 10:02 История Голодомора: почему уничтожали украинцев
      Олена Кандяк 2629
      Главные новости 22 ноября: "Приватбанк" не вернут Коломойскому, спасение моряков в Одессе
      сегодня , 09:08 Главные новости 22 ноября: "Приватбанк" не вернут Коломойскому, спасение моряков в Одессе
      Наталія Пристанська 637
      Украина до сих пор не получила 35 млн долл. помощи США: объясняем, почему
      сегодня , 08:57 Украина до сих пор не получила 35 млн долл. помощи США: объясняем, почему
      Світлана Попова 264
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук