Сколько боевиков погибло на Донбассе в ноябре

С 16 по 22 ноября на оккупированном Донбассе погибли 19 человек из вооруженных формирований Российской Федерации.

9 оккупантов было ликвидировано, а еще 10 человек – это санитарные потери, сообщили в пресс-штабе ООС.

Накануне: Оккупанты запустили ракету в военный автомобиль, 3 человека получили контузию: фото

На прошлой неделе российские оккупационные войска также потеряли один БПЛА.

Заметим, что в октябре оккупанты понесли масштабные потери на Донбассе. В штабе говорят: в октябре потери незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" составили 96 человек. Смертельных случаев среди них – 33.

Во всех случаях украинские воины оборонялись, защищая свои позиции и отвечали на обстрел оккупантов.

О потерях украинских военных в сентябре – читайте здесь.

Пророссийские боевики в течение 22 ноября 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя в том числе и запрещенное минскими соглашениями оружие. Вследствие обстрелов 1 украинский военный получил ранение, еще 1 боец ​​погиб, но не под обстрелами, а в ДТП.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала