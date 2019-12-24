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      Ситуация на Донбассе: обстрелы не прекращаются

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      Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции / Getty Images

      В течение суток 23 декабря пророссийские боевики 7 раз обстреляли украинские позиции. Враг стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Потерь среди украинских воинов из-за обстрелов врага не было, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Важно: На Донбассе погиб молодой украинский военный – имя и фото погибшего

      Где стреляли боевики:

      • вблизи Лебединского
      • Старогнатовки
      • Васильевки
      • Широкино
      • Новотроицкого
      • Южного

      С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК",
      – сообщают в штабе.

      В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".От июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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