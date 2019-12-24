Ситуация на Донбассе: обстрелы не прекращаются
В течение суток 23 декабря пророссийские боевики 7 раз обстреляли украинские позиции. Враг стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Потерь среди украинских воинов из-за обстрелов врага не было, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
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Где стреляли боевики:
- вблизи Лебединского
- Старогнатовки
- Васильевки
- Широкино
- Новотроицкого
- Южного
С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК",
– сообщают в штабе.
В Минске на переговорах ТКГ 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины".От июля оккупанты постоянно нарушали его и обстреливали украинские позиции, убивая и травмируя украинских военных.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала