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      Ситуація на Донбасі: обстріли не припиняються

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      Бойовики 7 разів обстріляли українські позиції / Getty Images

      Впродовж доби 23 грудня проросійські бойовики 7 разів обстріляли українські позиції. Ворог гатив із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Втрат серед українських воїнів через обстріли ворога не було, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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      Де стріляли бойовики:

      • поблизу Лебединського
      • Старогнатівки
      • Василівки
      • Широкиного
      • Новотроїцького
      • Південного

      З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по захисникам населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД",
      – повідомляють у штабі.

      У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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