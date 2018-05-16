Ситуация на Донбассе: российско-террористические войска обстреляли поселок Травневое

На передовой российско-украинской войны ситуация напряженная. Одной из самых горячих точек линии фронта традиционно остается Светлодарская дуга, которая каждый день и каждую ночь страдает от обстрелов российско-террористических войск.

Зимой под контроль украинской стороны вернулся поселок Травневое, сейчас его обороняют бойцы батальона "Донбасс-Украина".

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На нулевых позициях батальона "Донбасс-Украина" у поселка Травневое, как и по всей Светлодарской дуге, и почти по всей линии фронта обстрелы, особенно последний месяц неустанно увеличиваются. Враг применяет весь спектр боеприпасов, который у него есть.

Пророссийские боевики сходят с ума. Днем, конечно, довольно спокойно, а вот с утра и с вечера лупят не стесняясь,

– рассказал военнослужащий батальона "Донбасс-Украина" ВСУ Бугай.

Самые активные обстрелы традиционно происходят ночью. Днем, когда они немного утихают, и украинская армия, и враг укрепляют свои позиции и развивают оборонительные редуты.

Также над поселком фиксировалась работа вражеского беспилотника. Поэтому, бойцы Вооруженных Сил сегодня снова, в очередной раз ожидают активности от вражеской артиллерии.