05:23
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ситуація на Донбасі: російсько-терористичні війська обстріляли селище Травневе

77 Читать новость на русском

На передовій російсько-української війни ситуація напружена. Однією з найгарячіших точок лінії фронту традиційно залишається Світлодарська дуга, яка щодня та щоночі потерпає від обстрілів російсько-терористичних військ.

Взимку під контроль української сторони повернулось селище Травневе, зараз його обороняють бійці батальйону "Донбас-Україна".

Читайте також: Кожен солдат в окопі хоче бути почутим, – військовий

На нульових позиціях батальйону "Донбас-Україна" біля селища Травневе, як і по всій Світлодарській дузі, і майже по всій лінії фронту обстріли, особливо останній місяць невпинно збільшуються. Ворог застосовує весь спектр боєприпасів, який у нього є.

Проросійські бойовики сходять з розуму. Вдень, звичайно, досить спокійно, а от зрання і з вечора гатять не соромлячись,
– розповів військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Бугай.

Найактивніші обстріли традиційно відбуваються вночі. Вдень, коли вони трошки вщухають, і українська армія, і ворог укріплюють свої позиції та розвивають оборонні редути.

Також над селищем фіксувалася робота ворожого безпілотника. Тож, бійці Збройних Сил сьогодні знову, вчергове очікують активності від ворожої артилерії.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук