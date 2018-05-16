Ситуація на Донбасі: російсько-терористичні війська обстріляли селище Травневе

На передовій російсько-української війни ситуація напружена. Однією з найгарячіших точок лінії фронту традиційно залишається Світлодарська дуга, яка щодня та щоночі потерпає від обстрілів російсько-терористичних військ.

Взимку під контроль української сторони повернулось селище Травневе, зараз його обороняють бійці батальйону "Донбас-Україна".

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На нульових позиціях батальйону "Донбас-Україна" біля селища Травневе, як і по всій Світлодарській дузі, і майже по всій лінії фронту обстріли, особливо останній місяць невпинно збільшуються. Ворог застосовує весь спектр боєприпасів, який у нього є.

Проросійські бойовики сходять з розуму. Вдень, звичайно, досить спокійно, а от зрання і з вечора гатять не соромлячись,

– розповів військовослужбовець батальйону "Донбас-Україна" ЗСУ Бугай.

Найактивніші обстріли традиційно відбуваються вночі. Вдень, коли вони трошки вщухають, і українська армія, і ворог укріплюють свої позиції та розвивають оборонні редути.

Також над селищем фіксувалася робота ворожого безпілотника. Тож, бійці Збройних Сил сьогодні знову, вчергове очікують активності від ворожої артилерії.