Ситуация на Донбассе: среди боевиков значительные потери

За прошедшие сутки, 20 ноября, российские оккупационные войска на Донбассе обстреливали украинские позиции 6 раз. Ни один боец ВСУ не пострадал, однако оккупанты понесли значительные потери – уничтожены 4 боевиков.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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Так, за прошедшие сутки враг обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, на Приазовье,

– говорится в сообщении.

Во время боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Однако, по данным разведки, четверо российских наемников были уничтожены и еще четверо – ранены.