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      Ситуация на Донбассе: среди боевиков значительные потери

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      На оккупированном Донбассе боевики понесли значительные потери
      На оккупированном Донбассе боевики понесли значительные потери / Фото из открытых источников

      За прошедшие сутки, 20 ноября, российские оккупационные войска на Донбассе обстреливали украинские позиции 6 раз. Ни один боец ВСУ не пострадал, однако оккупанты понесли значительные потери – уничтожены 4 боевиков.

      Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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      Так, за прошедшие сутки враг обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское.

      Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, на Приазовье,
      – говорится в сообщении.

      Во время боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. Однако, по данным разведки, четверо российских наемников были уничтожены и еще четверо – ранены.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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