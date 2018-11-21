Ситуація на Донбасі: серед бойовиків значні втрати

Минулої доби, 20 листопада, російські окупаційні війська на Донбасі обстрілювали українські позиції 6 разів. Жоден боєць ЗСУ не постраждав, однак окупанти зазнали значних втрат – знищили 4 бойовиків.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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Так, минулої доби ворог окупанти обстрілювали українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї,

– йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Однак, за даними розвідки, чотирьох російських йманців було знищено та ще чотирьох – поранено.