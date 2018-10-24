Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери

В зоне боевых действий на Донбассе за сутки 23 октября один украинский военный погиб из-за обстрелов со стороны пророссийских боевиков, раненых нет.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

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Отмечается, что боевики 9 раз обстреливали позиции бойцов Вооруженных сил. В частности, огонь открывали из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели прицельные обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

"Командиры подразделений Объединенных сил предпринимали решительные действия по подавлению вражеского огня. На опорные пункты наших войск вблизи Авдеевки противник совершал огневой влияние из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе Павлополя, а также Водяного, оккупанты обстреливали из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение суток одного оккупанта было уничтожено, еще четверо – ранены.