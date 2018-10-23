Пророссийские боевики убили украинского военного на Донбассе
В течение вторника, 23 октября, пророссийские боевики на Донбассе совершили 4 обстрела. В результате погиб 1 украинский боец Операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Там уточнили, что российские оккупационные силы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово.
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Во всех случаях ведения огня пророссийскими боевиками украинские военные принимали адекватные меры.
Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
Источник: 24 канал
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