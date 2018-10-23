Проросійські бойовики вбили українського військового на Донбасі
Протягом вівторка, 23 жовтня, проросійські бойовики на Донбасі здійснили 4 обстріли. Внаслідок цього загинув 1 український боєць Операції Об’єднаних сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Там уточнили, що російські окупаційні сили вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Мар’їнки, Старогнатівки та Гнутового.
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У всіх випадках ведення вогню проросійськими бойовиками українські військові вживали адекватних заходів.
Зазначається, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.
Джерело: 24 канал
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