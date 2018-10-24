Ситуація на Донбасі: Україна зазнала втрат

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 23 жовтня один український військовий загинув через обстріли з боку проросійських бойовиків, поранених немає.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

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Зазначається, що бойовики 9 разів обстрілювали позиції бійців Збройних сил. Зокрема, вогонь відкривали з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

"Командири підрозділів Об’єднаних сил вживали рішучих дій щодо придушення ворожого вогню. На опорні пункти наших військ поблизу Авдіївки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі Павлополя, а також Водяного, окупанти обстрілювали з автоматичних та ручних гранатометів і стрілецької зброї", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, протягом доби одного окупанта було знищено, а ще чотирьох – поранено.