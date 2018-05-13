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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Ситуация на Донбассе: Украина понесла потери в боях

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Ситуация на Донбассе 13 мая
Ситуация на Донбассе 13 мая / Иллюстративное фото

В течение субботы, 12 мая, в районе проведения Операции Объединенных сил продолжались интенсивные боевые действия. Во время боев 1 украинский военный погиб, еще 4 бойцов получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что раненым военным оказана медицинская помощь, и их жизни ничего не угрожает.

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При этом украинские силы, по данным разведки, ликвидировали 2 и ранили 6 пророссийских боевиков.

Всего в течение субботы российско-оккупационные войска 73 раза нарушали режим прекращения огня, из них 20 раз применяли 122-миллиметровую артиллерию, 120-ти и 82-миллиметровые минометы. Украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

В штабе ОСС уточнили, что в Луганской области, а именно в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, российские оккупационные силы пытались вытеснить украинские подразделения с выгодных оборонительных позиций.

Тем временем на Донецком направлении интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Новгородское, в Авдеевской промзоне и на окраинах Марьинки. На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Талаковка и Широкино продолжались боевые действия с применением преимущественно стрелкового оружия.

В течение ночи 13 мая пророссийские боевики уже успели 6 раз применить тяжелое вооружение. Однако ситуация контролируемая Объединенными силами.

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Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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