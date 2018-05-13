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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ситуація на Донбасі: Україна зазнала втрати у боях

1986 Читать новость на русском
Ситуація на Донбасі 13 травня
Ситуація на Донбасі 13 травня / Ілюстративне фото

Протягом суботи, 12 травня, у районі проведення Операції Об’єднаних сил тривали інтенсивні бойові дії. Під час боїв 1 український військовий загинув, ще 4 бійців зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що пораненим військовим надана медична допомога та їхньому життю нічого не загрожує.

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При цьому українські сили, за даними розвідки, ліквідували 2 та поранили 6 проросійських бойовиків.

Загалом протягом суботи російсько-окупаційні війська 73 рази порушували режим припинення вогню, з них 20 разів застосовували 122-міліметрову артилерію, 120-ти та 82-міліметрові міномети. Українські війська вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику.

У штабі ОСС уточнили, що на Луганщині, а саме в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, російські окупаційні сили намагалися витіснити українські підрозділи з вигідних оборонних позицій.

Тим часом на Донецькому напрямку інтенсивні бойові дії тривали в районах населених пунктів Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янка, Новгородське, в Авдіївській промзоні та на околицях Мар’їнки. На Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Талаківка та Широкине тривали бойові дії із застосуванням переважно стрілецької зброї.

Упродовж ночі 13 травня проросійські бойовики вже встигли 6 разів застосувати важке озброєння. Проте ситуація контрольована Об’єднаними силами.

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Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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