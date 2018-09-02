Ситуация на фронте: много раненых украинских военных

Пятеро украинских военных получили ранения вследствие обстрелов боевиков из гранатометов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов, к сожалению, пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения,

– говорится в сообщении.

По данным разведки, ответным огнем двое боевиков были уничтожены и еще четверо ранены.

В целом в течение суток, с 7 до 18 часов, боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Запрещенное минскими соглашениями оружение не применялось. Огонь открывали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам населенных пунктов Каменка и Южное.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", – отметили в пресс-центре.