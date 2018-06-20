Ситуация на фронте: ночь у Зайцево была удивительно тихой

За прошедшие сутки, 19 июня, вблизи поселка Зайцево, что в Донецкой области боевики вели себя парадоксально тихо.

Полночи над позициями боевиков и украинских военных летал беспилотный аппарат наблюдателей ОБСЕ. Возможно из-за этого российские боевики не вели себя довольно активно.

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Вечером было несколько попыток спровоцировать украинских военных на огонь.



Также пророссийские боевики пытались из артиллерии минометами обстрелять территорию, поблизости позиции, после чего поднялась пыль. Разведка доложила, что российские оккупационные войска начали озвучивать в эфире, что якобы проехала какая-то гражданская машина и поэтому поднялась пыль, но они не заметили, что это и хотели разрешение на огонь.



Однако, похоже, что разрешения никто не дал, поэтому ночь прошла тихо и без потерь.