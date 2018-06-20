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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Названы самые горячие точки на Донбассе за прошедшие сутки

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Сутки на Донбассе: 26 обстрелов со стороны боевиков, 3 воинов ВСУ и 3 оккупантов ранены
Сутки на Донбассе: 26 обстрелов со стороны боевиков, 3 воинов ВСУ и 3 оккупантов ранены / Соцсети

В течение прошлых суток, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно контролируемой. Так, российско-оккупационные войска 26 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе и трижды применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

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"На Горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Артемово. На Донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия. Остается напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное", – отметили украинские военные.

По их словам, подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения, а также не позволили врагу улучшить тактическое положение.

Заметим, что во время боевых действий в минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения, а что касается оккупантов, то по данным разведки, трое из них также были ранены.

"В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 утра потерь нет", – добавляют в пресс-центре Объединенных сил.

Напомним, пророссийские боевики Донбасса распространяют неправдивую информацию о том, что якобы Вооруженные силы Украины готовили беспрецедентную операцию по инсценировке химической атаки.

Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие Новости Мариуполя Горловка
Источник: 24 канал
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