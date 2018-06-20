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Названо найгарячіші точки на Донбасі за минулу добу

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Доба на Донбасі: 26 обстрілів з боку бойовиків, 3 воїнів ЗСУ та 3 окупантів поранено
Доба на Донбасі: 26 обстрілів з боку бойовиків, 3 воїнів ЗСУ та 3 окупантів поранено / Соцмережі

Упродовж минулої доби, 19 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил інтенсивність бойових дій залишалася стабільно-контрольованою. Так, російсько-окупаційні війська 26 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі й тричі застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці у Facebook.

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"На Горлівському напрямку противник не припиняв спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі населеного пункту Артемове. На Донецькому напрямку, поблизу населених пунктів Авдіївка та Піски, ворог вів провокаційний вогонь зі стрілецької зброї. Залишається напруженою ситуація на Маріупольському напрямку в районах населених пунктів Старогнатівка, Чермалик, Талаківка та Водяне", – зауважили українські військові.

За їхніми словами, підрозділи Об’єднаних сил адекватно відповідали противнику на використання ним артилерії, мінометів, БМП та стрілецького озброєння, а також не дозволили ворогу покращити тактичне положення.

Зауважимо, що під час бойових дій минулої доби три українських військовослужбовці зазанали поранень, а щодо окупантів, то за даними розвідки, трьох із них також було поранено.

"Упродовж ночі поточної доби, 20 червня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7.00 ранку втрат немає", – додають у прес-центрі Об’єднаних сил.

Нагадаємо, проросійські бойовики Донеччини поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито Збройні сили України готували безпрецедентну операцію з інсценування хімічної атаки.

Теги: Новини України Новини Донецька Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Зброя Новини Маріуполя Горлівка
Джерело: 24 канал
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