Бойовики вигадали фейк про підготовку українськими військовими хімічної атаки на Донбасі

Проросійські бойовики Донеччини поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито Збройні сили України готували безпрецедентну операцію по інсценуванні хімічної атаки. Такий фейк вигадав "заступник командувача оперативного командування ДНР" Едуард Басурін.

Про це мовиться у матеріалі журналіста видання "Апостроф".

Згідно з неправдивою інформацією, ЗСУ нібито розраховували, що вони атакують свої власні підрозділи хімічною зброєю, звинуватять у цьому "війська ДНР", і після цього на Донбас зайдуть миротворці країн НАТО та "запакують" усіх прихильників "республік".

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"На таку каверзу Київ напоумили, звичайно ж, радники НАТО. Мовляв, у Сирії в США, Франції та Великобританії вийшло виправдати ракетний удар "нібито хімічною атакою, яка нібито мала місце в сирійському місті Дума". Так чому б не розіграти цю ж карту і на Донбасі? А той факт, що хімічну зброю в Сирії застосував Башар Асад, якого підтримує Кремль, бойовиків якось не збентежив", – мовиться у матеріалі журналіста.