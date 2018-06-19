Боевики придумали фейк о подготовке украинскими военными химической атаки на Донбассе

Пророссийские боевики Донбасса распространяют неправдивую информацию о том, что якобы Вооруженные силы Украины готовили беспрецедентную операцию по инсценировке химической атаки. Такой фейк придумал "заместитель командующего оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин.

Об этом говорится в материале журналиста издания "Апостроф".

По неправдивой информации, ВСУ якобы рассчитывали, что они атакуют свои собственные подразделения химическим оружием, обвинят в этом "войска ДНР", и после этого на Донбасс войдут миротворцы стран НАТО и "запакуют" всех сторонников "республик".

Читайте также: Зачем оккупанты несут бред о том, что Украина может напасть на Россию: объяснение эксперта

"На такое коварство Киев надоумили, конечно же, советники НАТО. Мол, в Сирии у США, Франции и Великобритании получилось оправдать ракетный удар "якобы химической атакой, которая якобы имела место в сирийском городе Дума". Так почему бы не разыграть эту же карту и на Донбассе? А тот факт, что химическое оружие в Сирии применил Башар Асад, которого поддерживает Кремль, боевиков как-то не смутил", – говорится в материале журналиста.