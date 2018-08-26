Ситуация на фронте остается напряженной, – штаб ООС
За прошедшие сутки, 25 августа, враг 33 раза открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе – 7 раз из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Об этом информирует штаб ООС.
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Ситуация в районе проведения операции объединенных сил оставалась довольно напряженной, однако вполне контролируемой. Российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
– говорится в сводке.
Отмечается, что оккупанты осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцево, Пивденное, Шумы, Железное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.
К счастью, потерь среди украинских защитников нет.
По данным разведки, за минувшие сутки 1 оккупант уничтожен, еще 3 получили ранения.