Ситуація на фронті залишається напруженою, – штаб ООС

Упродовж минулої доби, 25 серпня, ворог 33 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі – 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це інформує штаб ООС.

Читайте також: Скасування "виборів" на окупованому Донбасі – це гра Москви, – експерт

Ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил залишалася досить напруженою, проте цілком контрольованою. Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,

– йдеться у зведенні.

Зазначається, що окупанти здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Зайцеве, Південне, Шуми, Залізне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

На щастя, втрат серед українських оборонців немає.

За даними розвідки, за минулу добу 1 окупанта знищено, ще 3 отримали поранення.