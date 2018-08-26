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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Ситуація на фронті залишається напруженою, – штаб ООС

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25 серпня окупанти 33 рази відкривали вогонь по українських позиціях
25 серпня окупанти 33 рази відкривали вогонь по українських позиціях / фото з відкритих джерел

Упродовж минулої доби, 25 серпня, ворог 33 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі – 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це інформує штаб ООС.

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Ситуація в районі проведення Операції об’єднаних сил залишалася досить напруженою, проте цілком контрольованою. Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї,
– йдеться у зведенні.

Зазначається, що окупанти здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Зайцеве, Південне, Шуми, Залізне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

На щастя, втрат серед українських оборонців немає.

За даними розвідки, за минулу добу 1 окупанта знищено, ще 3 отримали поранення.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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