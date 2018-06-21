Ситуация на фронте: пророссийские боевики не прекращают обстрелы

За прошедшие сутки, 20 июня, в зоне боевых действий на Донбассе трое украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в утренней ежедневной сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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Боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз применяли артиллерию и минометы.

"На Луганском направлении противник предпринял провокации в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, где открывал огонь по нашим позициям из артиллерии и стрелкового оружия. Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ", – сообщает пресс-центр.

В течение текущих суток, 21 июня, боевики шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением только стрелкового оружия.

"Потерь наших войск нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил", – добавили в штабе.