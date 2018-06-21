Ситуація на фронті: проросійські бойовики не припиняють обстріли

Протягом минулої доби, 20 червня, у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових дістали поранення.

Про це йдеться у ранковому щоденному зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

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Бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів застосовували артилерію та міномети.

"На Луганському напрямку противник вдався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, де відкривав вогонь по наших позиціях з артилерії та стрілецької зброї. Підрозділи Об'єднаних сил давали адекватну відповідь", – повідомляє прес-центр.

Протягом поточної доби, 21 червня, бойовики шість разів порушували режим тиші на лінії зіткнення із застосуванням лише стрілецької зброї.

"Втрат наших військ немає. Ситуація залишається під контролем Об'єднаних сил", – додали у штабі.