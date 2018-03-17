Ситуация на фронте: террористы нарушили режим "тишины"

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по украинских военных в районе АТО.

Об этом утром 17 марта отчитывается пресс-центр штаба АТО.

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В частности, режим так называемого всеобъемлющего прекращения огня был нарушен в Луганском направлении. Там террористы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 открыли огонь по украинским защитникам в районе населенного пункта Троицкого.

На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

К счастью, ни один украинский воин в результате вражеского обстрела не пострадал.

Смотрите видео сведений пресс-центра штаба АТО состоянию на утро 17 марта 2018 года: