Ситуация на фронте: террористы нарушили режим "тишины"
За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 1 раз открывали огонь по украинских военных в районе АТО.
Об этом утром 17 марта отчитывается пресс-центр штаба АТО.
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В частности, режим так называемого всеобъемлющего прекращения огня был нарушен в Луганском направлении. Там террористы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 открыли огонь по украинским защитникам в районе населенного пункта Троицкого.
На Донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.
К счастью, ни один украинский воин в результате вражеского обстрела не пострадал.
Смотрите видео сведений пресс-центра штаба АТО состоянию на утро 17 марта 2018 года:
Источник: 24 Канал
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