Ситуація на фронті: терористи порушили режим "тиші"
За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 1 раз відкривали вогонь по українських військових у районі АТО.
Про це вранці 17 березня звітує прес-центр штабу АТО.
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Зокрема, режим так званого всеохоплюючого припинення вогню був порушений на Луганському напрямку. Там терористи з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 відкрили вогонь по українських захисниках у районі населеного пункту Троїцького.
На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша.
На щастя, жоден українських воїн внаслідок ворожого обстрілу не постраждав.
Дивіться відео зведень прес-центру штабу АТО станом на ранок 17 березня 2018:
Джерело: 24 Канал
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