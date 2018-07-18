Ситуация на фронте: Украина понесла потери
В течение минувших суток один украинский военнослужащий погиб на Донбассе, еще двое военных получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
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Отмечается активность боевиков на всех направлениях и прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехова, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутова, Широкина, Талаковки и Пищевика.
"Вчера, в результате вражеского огня, один наш защитник погиб, двое – получили ранения. По данным разведки, трое оккупантов были уничтожены и трое – ранены", – подчеркнули в ведомстве.
Источник: 24 Канал
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