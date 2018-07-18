Ситуація на фронті: Україна зазнала втрат

Протягом минулої доби один український військовослужбовець загинув на Донбасі, ще двоє військових зазнали поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

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Зазначається про активність бойовиків на всіх напрямках та прицільний вогонь по захисниках Кримського, Оріхового, Новолуганського, Залізного, Авдіївки, Кам’янки, Пісків, Водяного, Гнутового, Широкиного, Талаківки та Пищевика.

Вчора, внаслідок ворожого вогню, один наш захисник загинув, двоє - зазнали поранень. За даними розвідки, трьох окупантів було знищено і трьох - поранено", – наголосили у відомстві.