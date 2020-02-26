Ситуация с коронавирусом в Украине: Гончарук сделал важное заявление

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев не паниковать и не вестись на манипуляции относительно коронавируса.

Как отметил он во время брифинга с новым главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко, коронавирус и его распространение в мире – это глобальная проблема. И над ее решением работают десятки наций, Всемирная организация здравоохранения.

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"Работает и наше правительство, и наши службы, и наши медики", – добавил глава правительства.

В то же время он попросил "не вестись на манипуляции" относительно коронавируса.

Большой вред наносит паника, которая вокруг этого безосновательно существует. Ситуация абсолютно контролируемая и в мире, и на территории Украины. Доверяйте авторитетным источникам,

– подытожил Гончарук.

Заметим! В Украине пока не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя нескольких человек госпитализировали с таким подозрением. Последние такие случаи произошли на Закарпатье и в Черновцах – предварительно, там заражения не обнаружили. Правда, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess – это 37-летняя женщина и 25-летний мужчина: они были членами экипажа и работали в части обслуживания. Оба выздоровели.

К слову, с 27 февраля в Украине стартует кампания о том, как уберечься от коронавируса. В Кабмине планируют охватить 107 тысяч предприятий или 77 тысяч работников. В то же время подобные мероприятия пройдут в учреждениях школьного и дошкольного образования.

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Какие меры безопасности принимает Украина из-за коронавируса Covid-19

Все границы и аэропорты проводят температурный скрининг пассажиров, которые прибывают в Украину. Некоторые пункты пропуска принимают усиленные меры безопасности.

Львовской, Закарпатской и Черновицкой областям предоставят тест-системы для выявления коронавируса.

20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Признаков ОРВИ ни у кого не обнаружили, а тест на коронавирус является отрицательным.

и 27 иностранцев. Признаков ОРВИ ни у кого не обнаружили, а тест на коронавирус является отрицательным. Люди находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары", на Полтавщине. Там они пробудут 14 дней – срок инкубационного периода.



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