Ситуація з коронавірусом в Україні: Гончарук зробив важливу заяву

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав українців не панікувати та не вестися на маніпуляції щодо коронавірусу.

Як зауважив він під час брифінгу з новопризначеним головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком, коронавірус і його поширення у світі - це глобальна проблема. І над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я.

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"Працює і наш уряд, і наші служби, і наші медики", – додав очільник уряду.

Водночас він попросив "не вестися на маніпуляції" щодо коронавірусу.

Великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація – абсолютно контрольована: і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам,

– підсумував Гончарук.

Зауважимо! В Україні поки не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Останні такі випадки сталися на Закарпатті та у Чернівцях – попередньо, там зараження не виявили. Щоправда, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess – це 37-річна жінка та 25-річний чоловік: вони були членами екіпажу та працювали у частині обслуговування. Обидвоє одужали.

До слова, з 27 лютого в Україні стартує кампанія про те, як уберегтися від коронавірусу. У Кабміні планують охопити 107 тисяч підприємств або 77 тисяч працівників. Водночас подібні заходи пройдуть в установах шкільної та дошкільної освіти.

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Яких заходів безпеки вживає Україна через коронавірус Covid-19

Усі кордони та аеропорти проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають в Україну. Деякі пункти пропуску вживають посилених заходів безпеки.

Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областям нададуть тест-системи для виявлення коронавірусу.

20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Ознак ГРВІ ні в кого не виявили, а тест на коронавірус є негативним.

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