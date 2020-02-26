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      Ситуація з коронавірусом в Україні: Гончарук зробив важливу заяву

      - Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / 24 канал

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав українців не панікувати та не вестися на маніпуляції щодо коронавірусу.

      Як зауважив він під час брифінгу з новопризначеним головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком, коронавірус і його поширення у світі - це глобальна проблема. І над її вирішенням працюють десятки націй, Всесвітня організація охорони здоров’я.

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      "Працює і наш уряд, і наші служби, і наші медики", – додав очільник уряду.

      Водночас він попросив "не вестися на маніпуляції" щодо коронавірусу.

      Великої шкоди завдає паніка, яка навколо цього безпідставно існує. Ситуація – абсолютно контрольована: і у світі, і на території України. Довіряйте авторитетним джерелам,
      – підсумував Гончарук.

      Зауважимо! В Україні поки не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Останні такі випадки сталися на Закарпатті та у Чернівцях – попередньо, там зараження не виявили. Щоправда, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess – це 37-річна жінка та 25-річний чоловік: вони були членами екіпажу та працювали у частині обслуговування. Обидвоє одужали.

      До слова, з 27 лютого в Україні стартує кампанія про те, як уберегтися від коронавірусу. У Кабміні планують охопити 107 тисяч підприємств або 77 тисяч працівників. Водночас подібні заходи пройдуть в установах шкільної та дошкільної освіти.

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      Яких заходів безпеки вживає Україна через коронавірус Covid-19

      • Усі кордони та аеропорти проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають в Україну. Деякі пункти пропуску вживають посилених заходів безпеки.
      • Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областям нададуть тест-системи для виявлення коронавірусу.
      • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Ознак ГРВІ ні в кого не виявили, а тест на коронавірус є негативним.
      • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони пробудуть 14 днів – термін інкубаційного періоду.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Олексій Гончарук Коронавірус Covid-19
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