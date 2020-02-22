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      Ситуация в Новых Санжарах: Зеленский отправил туда Данилова

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      Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО / Пресс-служба СНБО

      Алексей Данилов по поручению президента вылетел в поселок Новые Санжары. Там 20 февраля произошли столкновения из-за размещения там для обсервации украинцев, прибывших из Китая.

      Секретарь СНБО детально ознакомится с ситуацией с размещением эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии, сообщает пресс-служба СНБО.

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      "Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по поручению Президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области", – говорится в сообщении.

      Важно! Ни у одного эвакуированного из Китая человека нет симптомов коронавируса или иной простуды. На обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете.

      Столкновения в Новых Санжарах: основное

      • Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в здешнем санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
      • Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.
      • К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
      • Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

      Владимир Зеленский после протестов обратился к украинцам. Он отметил, в городке сознательно и умышленно сеяли панику среди местного населения, а затем подстрекали их к протестам. Президент подчеркнул, что виновные будут наказаны. 

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: СНБО Алексей Данилов Новости Украины Новости политики
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