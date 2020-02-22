Ситуація у Нових Санжарах: Зеленський відправив туди Данілова

Олексій Данілов за дорученням президента вилетів у селище Нові Санжари. Там 20 лютого сталися сутички через розміщення там для обсервації українців, які прибули з Китаю.

Секретар РНБО детально ознайомиться з ситуацією із розміщенням евакуйованих з Китаю українців у медцентрі Нацгвардії, повідомляє пресслужба РНБО.

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"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за дорученням Президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області", – мовиться у повідомленні.

Важливо! У жодної евакуйованої з Китаю людини немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди. На обсервації у Нових Санжарах протягом 14 днів перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

Зазначимо, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька перебуваєиме в обсервації разом з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями 14 днів.

Сутички у Нових Санжарах: основне

Увечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у тутешньому санаторії евакуйованих із китайського Уханя українців.

Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася, і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.

Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.

Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

Володимир Зеленський після протестів звернувся до українців. Він наголосив, у містечку свідомо і навмисне сіяли паніку серед місцевого населення, а потім підбурювали їх до протестів. Президент наголосив, що винні будуть покарані.