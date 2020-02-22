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      Політичні дивіденди та Росія: Разумков прокоментував заворушення у Нових Санжарах

      - Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / Getty Images

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що винні мають понести покарання, якщо підтвердиться, що заворушення у Нових Санжарах хтось спровокував. Водночас він додав, що негативними для України наслідками зараз користується Росія. Натомість у самій Україні хтось отримав політичні дивіденди.

      Як зауважив Дмитро Разумков у ефірі телеканалу "Інтер", є різна інформація про те, що ситуація була спровокованою: частково або повністю.

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      "Я думаю, що саме співробітники правоохоронних органів повинні розібратися, дати оцінку і, якщо буде підтверджено такі факти, винні мають понести покарання", – зауважив він.

      За словами спікера українського парламенту, якщо це була маніпуляція, здійснена тими чи іншими політичними силами, то це говорить про те, що немає нічого святого заради отримання якихось політичних дивідендів.

      "Ця подія дуже негативно вплинула, і ми це бачимо в ЗМІ світового рівня. І, на жаль, ми бачимо, як цим сьогодні користується Російська Федерація", – додав Разумков.

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      Що треба знати про сутички у Нових Санжарах

      • Ввечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у їх санаторії евакуйованих з китайського Уханю українців.
      • Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
      • Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.
      • Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.
      • Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

      Зверніть увагу! У жодної евакуйованої з Китаю людини немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди. На обсервації у Нових Санжарах протягом 14 днів перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.

      Від коронавірусу померла вже друга людина в Європі
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Верховна Рада Сутички Нові Санжари Дмитро Разумков Новини України Новини політики
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