Политические дивиденды и Россия: Разумков прокомментировал беспорядки в Новых Санжарах

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков считает, что виновные должны понести наказание, если подтвердится, что беспорядки в Новых Санжарах кто-то спровоцировал. При этом он добавил, что негативными для Украины последствиями сейчас пользуется Россия. А в самой Украине кто-то получил политические дивиденды.

Как отметил Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Интер", есть разная информация о том, что ситуация была спровоцирована: частично или полностью.

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"Я думаю, что именно сотрудники правоохранительных органов должны разобраться, дать оценку и, если будет подтверждено такие факты, виновные должны понести наказание", – отметил он.

По словам спикера украинского парламента, если это была манипуляция, совершенная теми или иными политическими силами, то это говорит о том, что нет ничего святого ради получения каких-то политических дивидендов.

"Это событие очень негативно повлияло, и мы это видим в СМИ мирового уровня. И, к сожалению, мы видим, как этим сегодня пользуется Российская Федерация", – добавил Разумков.

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Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах

Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в здешнем санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.

К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человека и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

Обратите внимание! Ни у одного эвакуированного из Китая человека нет симптомов коронавируса или иной простуды. На обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете.