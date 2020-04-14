Ситуация в мире может стабилизироваться осенью, – Кулеба

Стабилизацию жизни после вспышки COVID-19 следует ожидать не ранее конца лета – начала осени. По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, такой вариант – самый оптимистичный.

Министр иностранных дел также отметил, что вполне возможно, что на начало осени ситуация нормализуется и в Украине. Об этом Кулеба рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

Смотрите также После карантина увидим "эпоху Ренессанса", – Криклий

В Европейском Союзе то, что я слышу от коллег – там прямо советуют своим не планировать летние отпуска, пока. То есть, не бронировать отели, билеты, потому что нет уверенности, что это сработает. В целом, динамика коронавируса пока до конца не изучена, и мы не знаем, когда ситуация стабилизируется,

– подчеркнул Кулеба.

Относительно окончательного преодоления коронавируса – вообще что-то прогнозировать рано, – считает министр. "Главный вопрос – это изобретение вакцины. Это еще будет второй этап для борьбы со всеми, кто против вакцинации. Но надеюсь, что жизнь и этот смертельный вирус научит, что нужно все же вакцинироваться", – добавил Кулеба.

Ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сейчас никто в украинской власти не знает, когда именно завершится карантин. По его словам, относительно даты завершения ограничений можно лишь делать предположения. Впрочем он заверил, что правительство предпринимает шаги для того, чтобы перезагрузка экономики была возможной уже в конце апреля.

Что известно о карантине в Украине?Правительство с 12 марта ввело в Украине общенациональный карантин с целью противодействия распространению коронавируса. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантин могут продлить до начала мая. Уже в мае власть будет вынуждена думать и искать пути преодоления кризиса.



Карантинные ограничения / Инфографика 24 канала