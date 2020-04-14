Ситуація у світі може стабілізуватися восени, – Кулеба

Стабілізації життя після спалаху COVID-19 слід очікувати не раніше кінця літа – початку осені. На думку очільника українського МЗС Дмитра Кулеби, такий варіант – найоптимістичніший.

Міністр закордонних справ також зазначив, що цілком можливо, що на початок осені ситуація нормалізується і в Україні. Про це Кулеба розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

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У Європейському Союзі те, що я чую від колег – там прямо радять своїм не планувати літні відпустки поки що. Тобто, не купувати готелі, не бронювати квитки, тому що немає певності, що це спрацює. Загалом, динаміка коронавірусу поки що до кінця не вивчена, і ми не знаємо, коли ситуація стабілізується,

– підкреслив Кулеба.

Щодо остаточного подолання коронавірусу – взагалі щось прогнозувати рано, – вважає міністр. "Головне питання – це винайдення вакцини. Це ще буде другий етап для боротьби з усіма, хто проти вакцинації. Але сподіваюсь, що життя і цей смертельний вірус навчить, що треба все ж таки вакцинуватись", – додав Кулеба.

Раніше Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що нині ніхто в українській владі не знає, коли саме завершиться карантин. За його словами, щодо дати завершення обмежень можна лише робити припущення. Втім він запевнив, що уряд вживає кроків для того, щоб перезавантаження економіки було можливим уже в кінці квітня.

Що відомо про карантин в Україні?Уряд з 12 березня запровадив в Україні загальнонаціональний карантин з метою протидії поширенню коронавірусу. Згодом карантин продовжили до 24 квітня. В країні ввели режим надзвичайної ситуації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, карантин можуть продовжити до початку травня. Вже у травні влада буде змушена думати та шукати шляхи подолання кризи,



Карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу