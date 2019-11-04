Ситуация в Золотом: Нацгвардия установила мобильные блокпосты – фото

На фоне разведения сил и средств в Золотом-4 украинские нацгвардейцы продолжают нести службу в усиленном режиме.

Военные сообщили, что на участке №2 продолжается разведение сил в районе Золотого-4. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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В то же время, несколько пеших нарядов патрулируют улицы Золотого-4. Кроме того, в поселке задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка.

Нацгвардия патрулирует улицы Золотого-4 / фото ООС

Разведение войск в районе Золотого началось 29 октября и официально завершилось 2 ноября, когда в ОБСЕ поступили соответствующие сообщения от обеих сторон конфликта. Также украинская сторона и боевики заявили, что готовы начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения: длится это должно до 25 ноября.

Сейчас территорию в районе Золотого полностью контролирует Министерство внутренних дел. В то же время здесь введен "желтый" режим, предусматривающий специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей, взамен действуют ограничения для гражданского населения. Отменить его должны 3 ноября.

Отметим, что разведение войск в районе Золотого произошло в пределах минских соглашений и является толчком к нормандской встречи. Следующим этапом должно быть разведение сил в Петровском.



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