Ситуація у Золотому: Нацгвардія встановила мобільні блокпости – фото

На тлі розведення сил і засобів у Золотому-4 українські нацгвардійці продовжують нести службу у посиленому режимі.

Військові повідомили, що на ділянці №2 триває розведення сил в районі Золотого-4. Про це мовиться у повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

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Водночас, кілька піших нарядів патрулюють вулиці Золотого-4. Крім того, у селищі задіяні цілодобові мобільні блокпости, дії яких спрямовані на забезпечення правопорядку.

Нацгвардія патрулює вулиці Золотого-4 / фото ООС

Розведення військ у районі Золотого розпочалося 29 жовтня та офіційно завершилося 2 листопада, коли до ОБСЄ надійшли відповідні повідомлення від обох сторін конфлікту. Також українська сторона та бойовики заявили, що є готовими розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення: тривати це має до 25 листопада.

Наразі територію у районі Золотого повністю контролює Міністерство внутрішніх справ. Водночас тут запроваджено "жовтий" режим, що передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців і правоохоронців, натомість діють обмеження для цивільного населення. Скасувати його мали б 3 листопада.

Зауважимо, що розведення військ у районі Золотого відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі. Наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському.



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